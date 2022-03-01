İstanbul'da "savaşa hayır" eylemi

Beyoğlu ilçesinde Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme, yaklaşık 50 Ukraynalı ve bazı Türk vatandaşları destek verdi.

Ukrayna bayrağı ile "savaşa hayır" ve "özgür Ukrayna" pankartları taşıyan grup, savaşın bir an önce durdurulmasını istedi.

Ukraynalı grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı ve "Slava Ukrani", "Dünya susma" şeklinde sloganlar attı.

Katılımcılar adına konuşan bir Ukraynalı, "Dünya hala savaş bize gelmedi diye mi düşünüyorsunuz? Eğer biterse bizim savaşımız sıra size de gelecek. Bugün Ukrayna, yarın kim? Sizin öz çocuğunuz ölmedi diye mi? Bu sizin çocuğunuz ya da bir tanıdığınız Ukraynalı da olabilir. Biz burada 'Dünya susma' demek için toplandık." dedi.