İstanbul'da şafak vakti operasyonu: 30 gözaltı
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon kapsamında 37 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
Gündem 18.01.2022, 09:46
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Bahçelievler'de 37 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 37 adrese yapılan baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede yapılan muayenelerinin ardından, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.
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