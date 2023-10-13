İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapalı

İstanbul'da bu pazar bazı yollar kapalı olacak. Nedeni ise 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yarışması olarak açıklandı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında İstanbul-Sultanahmet'te yapılacak bir etap spor tutkunlarını bekliyor. Etap yapılacağı sırada kapatılacak yollar ise belli oldu. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabı, 15 Ekim Pazar koşulacak.

Saat 11.20'de start alacak 130,5 km'lik parkur sebebiyle İstanbul'da bisikletçilerin geçiş yapacağı bazı yollar kapalı olacak.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE:

Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00

Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)

Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

METROBÜS SEFERLERİ ASKIDA

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.

Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)

Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler 10.00 - 15.00 arası

Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak