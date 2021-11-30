İstanbul'da park halindeki panelvan yandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Hacı Kadın Mahallesi Hızırbey Cami Sokak'ta park halinde bulunan panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.