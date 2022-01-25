İstanbul'da otobüslerin otogarlardan çıkış süresi uzatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.
Gündem 25.01.2022, 07:18
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.
Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.
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