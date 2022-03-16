İstanbul'da operasyon: 30 adrese baskın yapıldı
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 30 adrese şafak operasyonu yapıldı.
Gündem 16.03.2022, 08:02
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, Başakşehir merkezli Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde, 30 adrese şafak operasyonu yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
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