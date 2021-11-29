İstanbul'da öğrenci servis araçlarına denetim
İstanbul'da okul servislerine Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer'de denetim yapıldı. Denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.
Denetimde servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeteli olup olmadığı ve yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaparken, bazı parklar ile iş yerlerinde uygulama yaptı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
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|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
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|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
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|20
|11. Antalyaspor
|14
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|14
|18
|13. Altay
|14
|17
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|14
|16
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|14
|16
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|14
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|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
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|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
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|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
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|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|15
|12
|18. Elche
|14
|11
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|15
|10
|20. Levante
|15
|7