İstanbul'da metro arızası: Seferler aksadı, yolcular mağdur oldu

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" sözleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.