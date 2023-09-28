İstanbul'da korkutan patlama, bir ölü
İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
Gündem 28.09.2023, 15:28
İstanbul son dakika patlama haberi... İstanbul Bahçelievler ilçesinde bulunan Şirinevler semtinde bir apartman dairesinde patlama oldu.
Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken olay yerine yaralılar için çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.
İLK AÇIKLAMA
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Bahadır, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, bir kişinin patlama nedeniyle öldüğü belirtildi.
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