İstanbul'da kimyasal madde taşıyan tanker kaza yaptı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kimyasal madde yüklü tankerin devrildiği, yaralanan tanker sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Kemal Y. yönetimindeki 43 ABF 669 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu, Paşaköy bağlantı yolu çıkışında, Atayolu Caddesi kesişimindeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Tanker sürücüsü Kemal Y. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliğini sağlayarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.
İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde, 17 ton oksijen yüklü tankerden kimyasal madde sızıntısı olmadığını tespit etti.
Tankerin kaza yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
KAZASancaktepeTIR
Muhabir Şükrü Gündüz
Yayınlayan Şermin Coşkun
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