İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı
İstanbul'da 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Gündem 13.03.2022, 09:21
Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.
Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.
Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.
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kısa sürelü kar yağışı
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|28
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Kasımpaşa
|29
|35
|13. Galatasaray
|28
|35
|14. Antalyaspor
|28
|35
|15. Sivasspor
|28
|34
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|27
|56
|4. M. United
|29
|50
|5. Arsenal
|25
|48
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|27
|22
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Atletico Madrid
|28
|51
|4. Barcelona
|26
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Villarreal
|28
|45
|7. Real Sociedad
|27
|44
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Elche
|28
|32
|14. Rayo Vallecano
|26
|31
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|28
|19