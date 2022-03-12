İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırıyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle ara sokaklarda buzlanma meydana geldi. Sabah yola çıkan sürücüler araç hakimiyetinde zorlandı. Ana yollarda ise bir sorun yaşanmadı.

Türk Hava Yolları bugün için planlanan 437 seferini iptal etti. İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı. Hava şartları nedeniyle pazartesi gününe kadar İDO'nun tüm biletli hat seferleri iptal edildi.

Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında etkili

Yağış Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu.

Bazı ilçelerde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına da etkili oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda birçok kaza meydana geldi.

İETT otobüsü yolda kaldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'ndeki orman yolunda İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı.

Sarıyer Katar Caddesi'nde de bazı araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Gaziosmanpaşa'da bir taksi buzlu yolda geri geri kayarak iki katlı bir evin merdivenlerine çarptı. Belediye ekipleri merdivenin ilk basamaklarında asılı kalan taksinin kurtarılması için iş makinesiyle buzlu yolda çalışma yaptı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda trafik akışının durduğu gözlendi.

Öte yandan Etiler'de de kar şiddetini artırdı. Park halindeki araçlar beyaza büründü. Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.