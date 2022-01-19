İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Gündem 19.01.2022, 07:09 19.01.2022, 08:48
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.
Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler zor anlar yaşıyor.
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Aydos'ta karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın öğlen kara dönüşmesi ve akşam kent genelinde etkili olması bekleniyor.
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parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Beşiktaş
|22
|35
|4. Hatayspor
|21
|35
|5. Başakşehir
|20
|34
|6. Adana Demirspor
|22
|34
|7. Fenerbahçe
|21
|33
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|22
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11