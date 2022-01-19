İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler zor anlar yaşıyor.

Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Aydos'ta karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın öğlen kara dönüşmesi ve akşam kent genelinde etkili olması bekleniyor.