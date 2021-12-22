İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan karla beraber cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Gündem 22.12.2021, 01:48
Anadolu Yakası'nda, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye ve Beykoz'da kar yağışı görüldü. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Sarıyer’in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Araçların bazı noktalarda zorlukla ilerlediği görüldü. Bazı sürücüler, araçlarını evlerine yakın bir noktada park edip, yürüyerek yollarına devam etti.
Çok sayıda vatandaşın da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Karın keyfini ise her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı.
Kaynak: AA
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