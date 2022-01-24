İstanbul'da kamu görevlilerine izin
İstanbul'da kamu görevlileri olumsuz hava şartlarından ötürü yarın izinli sayılacak.
Gündem 24.01.2022, 23:08 24.01.2022, 23:22
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 25 Ocak 2022 Salı tam gün idari izinli sayılacağını belirtti.
Kaynak: AA
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