İstanbul'da hissedilen deprem oldu
Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta meydana gelen depremin 18,02 kilometre derinliğinde olduğu tespit edildi.
Gündem 17.11.2021, 15:42 17.11.2021, 15:55
Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce Merkez'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, 18,02 kilometre derinde gerçekleşti.
Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
Kaynak: AA
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