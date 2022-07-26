İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli 6 ilçede helikopter destekli operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Gündem 26.07.2022, 07:34
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu, Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.
Kaynak: AA
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