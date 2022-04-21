İstanbul'da hava destekli ''huzur'' uygulaması
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Gündem 21.04.2022, 00:24
İstanbul'da toplumun huzur ve güvenliği için kent genelindeki birçok noktada yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.
Denetimlerde polis ekipleri, araçları durdurarak kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.
Taksim Meydanı'nda ekipler, durdurdukları araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yaparken sürücü ve araçların belgelerini inceledi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|31
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Tuzlaspor
|31
|42
|10. Altınordu
|32
|41
|11. Adanaspor
|31
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Keçiörengücü
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|31
|37
|16. Kocaelispor
|31
|37
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|32
|75
|3. Chelsea
|31
|63
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|55
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|43
|10. Brighton
|33
|41
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|32
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Atletico Madrid
|33
|61
|3. Barcelona
|31
|60
|4. Sevilla
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Getafe
|33
|35
|15. Rayo Vallecano
|31
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25