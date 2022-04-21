İstanbul'da hava destekli ''huzur'' uygulaması

İstanbul'da toplumun huzur ve güvenliği için kent genelindeki birçok noktada yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde polis ekipleri, araçları durdurarak kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

Taksim Meydanı'nda ekipler, durdurdukları araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yaparken sürücü ve araçların belgelerini inceledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.