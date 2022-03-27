İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın yan binalara da sıçradı

Ümraniye Küçüksu Caddesi'ndeki bir gecekondudan bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.

Yangın kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye, yangının daha da büyümemesi için yoğun bir çaba sarf etti. yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.