İstanbul'da gecekondu yangını: Yaşlı kadın son anda kurtarıldı
Ataşehir'de tek katlı gecekondu alev alev yandı. Gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı kadın yangından son anda kurtuldu.
Gündem 22.02.2022, 08:34
Mustafa Kemal Mahallesi 3092'nci Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, gecekondu ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.
Evde yaşayan yaşlı bir kadın da mahalle sakinlerinin yardımıyla yangından yara almadan kurtarıldı.
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