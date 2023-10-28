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İstanbul'da Filistin mitingi - CANLI

İstanbul'da AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi" başladı. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e seslenerek, "Sen işgalcisin" dedi

Gündem 28.10.2023, 16:39 28.10.2023, 17:26
İstanbul'da Filistin mitingi - CANLI

İstanbul'da AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi" başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu mitinge katılan isimler oldu. 

Mitingte Gazze'de şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde alanda toplanan vatandaşlara sesleniyor.

Onbinlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e bir kez daha seslenerek, "Sen işgalcisin" dedi.

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#Recep tayyip erdoğan
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