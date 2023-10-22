İstanbul'da Filistin'e bayraklı destek

7 Ekim'de başlayan Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyonist İsrail'in zulmüne ve işlediği savaş suçlarına yönelik protestolar Türkiye'de ulusal çapta devam ediyor. Daha önce işgalci İsrail'e mesaj vermek için Galata Kulesi'nde dalgalandırılan Filistin bayrağı, bu kez Tophane-i Amire'de dalgalandı.

Siyonist rejim Gazze'yi bombardımana tutmaya ve Orta Çağ usulü bir muhasarayla insani ihtiyaçlardan mahrum bırakmaya devam ediyor.

Siyonist rejim küresel çapta protesto edilirken, Türk kamuoyu da Filistin direnişine desteğini çeşitli etkinliklerle uluslararası çapta duyuruyor.

Daha önce 'özgür Filistin' mücadelesine gönül vermiş bir grup Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı asmış ve Siyonist işgali protesto etmişti.

Son olarak, Türk siyasetinde Filistin davası adına kritik bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin Gazze'yi kollamasının ecdadımızdan miras kalan bir vazife olduğunu belirterek İsrail'e mühlet verdi ve "24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli" dedi. Ayrıca, Bahçeli Türkiye'nin Gazze'yi bir İslam beldesi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda büyük bir heyecan oluşturdu.

ANLAMLI ETKİNLİK ANLAMLI YERDE TEKRARLANDI

Özgür Filistin davasına gönül vermiş gençler bu kez Filistin bayrağını Tophane-i Amire'de dalgalandırdı. Etkinliğin yeri ise kamuoyunca İsrail'e anlamlı bir mesaj olarak okundu.

TOPHANE-İ AMİRE NERESİDİR?

15. yüzyılda Bizans döneminde Ste. Claire ve Aya Photini kiliselerinin yer aldığı Metopon adlı bölgede kurulan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinden sonra kurulan top döküm merkezine ev sahipliği yapmıştır.

Devlet-i Aliyye'ye uzun yıllar savaş sanayisinde hizmet eden Tophane-i Amire, bilhassa 1850'lerden sonra imparatorluğun silah sanayisine büyük hizmetler vermiştir. Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesinin ardından Sultan II. Mahmud'un Hz. Peygamber’in ismine izâfetle Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adıyla kurduğu orduya silah sağlamıştır.

Yapı, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde bir sanat ve kültür merkezi olarak hizmet vermektedir.