İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gündem 29.07.2022, 00:51 29.07.2022, 01:04
Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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