İstanbul'da fabrika yangını
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Gündem 10.06.2023, 19:14
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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