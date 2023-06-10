İstanbul'da fabrika yangını



Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.



Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.