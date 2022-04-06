İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Polis ekipleri sabaha karşı çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.
Gündem 06.04.2022, 09:01
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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