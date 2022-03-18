İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: Çete lideri gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan şikayetlerle ilgili yapılan çalışma sonucu kendilerini asker ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çeteye operasyon düzenledi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık suçu işleyen çeteye yönelik, aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çetenin lideri olduğu belirtilen bir kişi, Fatih'te baskın yapılan adreste gözaltına alındı.