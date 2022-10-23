İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Gündem 23.10.2022, 10:26
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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