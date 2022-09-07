İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt adına çalışma yapan 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan bir derginin bürosuna hava destekli düzenlediği operasyonda şüpheliler F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.