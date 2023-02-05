İstanbul'da deprem
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10,66 kilometre olması nedeniyle büyük ölçüde hissedildi.
Gündem 05.02.2023, 08:34 05.02.2023, 09:28
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.
3 büyüklüğündeki deprem 10,66 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini aktardı.
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