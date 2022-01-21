İstanbul'da bir metrobüs arızası daha
İstanbulluların son zamanlarda sık sık yaşadığı otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.
Gündem 21.01.2022, 22:17
Metrobüsün Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalanması sonucu yolcular, durağa yürüyerek ulaştı.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan metrobüs, Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüsten indirilen yolcular, Cennet Mahallesi durağına yürüdü.
Arızalanan metrobüsten inen yolcuların durağa yürüme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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