İstanbul'da asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalandı, 10 kilogramın üzerinde narkotik madde ele geçirildi.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri Bakırköy merkezli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında 16 bin 136 kişinin sorgulaması yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 690 araç sorgulamasında 40 araca işlem yapıldı.
Şube müdürlüklerinin uygulamalarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 17’si tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 145 gram narkotik madde ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı
İlçe emniyet müdürlükleri tarafından yapılan GBT uygulamalarında, 161 bin 962 kişinin sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 416 şüpheli gözaltına alındı. 22 bin 638 araç sorgulamasında da 951 araca işlem yapıldı.
İlçe emniyet müdürlüklerinin uygulamalarında gözaltına alınan 347 şüpheliden 129’u tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı.
Aramalarda 47 ruhsatsız tabanca ile 7 kurusıkı tabanca, 10 kilo 171 gram narkotik madde ve 6 bin 655 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Beşiktaş
|26
|41
|6. Alanyaspor
|25
|40
|7. Fenerbahçe
|25
|40
|8. Hatayspor
|25
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|24
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
|8. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|25
|42
|5. Villarreal
|25
|39
|6. Barcelona
|23
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|24
|28
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|23
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14