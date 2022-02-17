İstanbul'da 4 katlı apartmanda korkutan yangın

Pendik'te 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Ahmet Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.