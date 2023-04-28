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İstanbul'da 14 seçmenli mahalle

İstanbul'da seçmen sayısı bir önceki seçime göre 770 bin artarken; en az seçmenin bulunduğu Tahkakale Mahallesi'nde 14 kişi oy kullanacak.

Gündem 28.04.2023, 11:56
İstanbul'da 14 seçmenli mahalle

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yapılacak 14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kaldı.

Sandık kurulu başkanları ve üyeleri belirlenip, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı. Beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni Meclis üyelerini belirleyecek seçmenlerin yaklaşık yüzde 18'inin yer aldığı İstanbul'da da hareketlilik başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan megakentte yer aldı.

Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802'si İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971'i İstanbul'da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek.

İstanbul'daki seçmen sayısı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 10 milyon 573 bin 543 olarak belirlenmişti. Buna göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 777 bin 428 olarak hesaplandı.

En az seçmen Adalar'da

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi oy kullanacak. En çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi sandığa gidecek.

TÜİK verilerine göre İstanbul'un en kalabalık mahallesi olan Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 sandık alanında 71 bin 670 seçmen oy verecek.

En hareketli günlerini yaşayan Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlığında hazırlıklar devam ediyor.

Muhtarlıkta, seçmen kağıtları okul isimlerine göre destelerle ayrılıp masalara dizildi.

Mahalle Muhtarı Seyhan Topaloğlu, nüfusa göre Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un birinci mahallesi olduklarını söyledi.

"Kalabalık aileyiz ama seçmenlerimiz duyarlı"

Yaklaşık 72 bin seçmen ile 114 bine yakın nüfusları bulunduğunu aktaran Topaloğlu, "Seçmen listelerimizi okullar olarak ayırdık, 9 okulumuz var. Kalabalık aileyiz ama seçmenlerimiz duyarlı. Gelip kendi seçmen kağıtlarını burada alıyorlar. Biz de görevlilerle birlikte yardımcı oluyoruz. Yorucu ama keyifli bir seçim olacak inşallah." dedi.

Topaloğlu, 2014 yılında mahallenin nüfusu 48 binlerdeyken muhtar seçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Apartmanlar yüksek katlı olduğu için çok fazla insan gözükmüyor. Yüz ölçümü olarak küçüğüz, nüfus olarak büyük bir mahalleyiz. Buraya gelen çok mutlu oluyor. Bir önceki seçime oranla artış var, azalış olmuyor. Bugün bir misafirim vardı. Şöyle bir yorum yaptı. Sadece Adnan Kahveci'yi alan kişi milletvekili olabilir. Gerçekten Adnan Kahveci bu seçimi de birçok seçimi de şekillendirecek bir mahalle."

İstanbul'un 14 seçmenli mahallesi

Her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Tahtakale ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olarak dikkati çekiyor.

Gündüz açılan iş yerleri nedeniyle hayli kalabalık olan mahalle gece ise sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Tahtakale'de yalnızca 14 seçmen oy kullanacak.

Tahtakale Mahallesi Muhtar Azası İlhan Haner, bugünlerde sağlık sorunları yaşayan muhtarın yerine göreve baktığını belirtti.

Haner, "Gündüz ticarethaneler bol, gece kalan yok. Sadece hanlarda kalan birkaç kişi var. Bu mahallede yaşayacak alan olmadığı için kimse ikamet etmiyor." diye konuştu.

Seçmen kağıtlarını teknolojiden yararlanıp "Whatsapp" üzerinden gönderdiklerini belirten Haner, "Oyumuzu daha önce Rüstempaşa Mahallesi Camisi'nde kullandık. Şimdi Süleymaniye İlkokulunda kullanacağız. Zaten fazla uzun sürmüyor. Orada görevli arkadaş 14 kişinin oy vermesini bekliyor. Geçen seçimde 16 kişiydi. Bir kişi ikametgahını aldırdı, bir kişi de rahmetli oldu. O yüzden 14'e düştü." ifadelerini kullandı.

İl Seçim Kurulu kurayla belirlendi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı binası içinde yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

Başkan Seçkin'in kurul üyeleri ise yine kurayla İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre olarak belirlendi.

İstanbul'da bulunan 80 ilçe seçim kurulu başkanı, sandıklara başkanlık edecek kişiler ve memur üyeler de kurayla seçilirken son seçimlerde en fazla oy almış ilk 5 partinin belirlediği kişiler de sandık üyesi olarak yer alacak.

Kurul, oy kullanılan yerlerde usulsüzlük veya sayımla ilgili şikayetler olması halinde ilgili yere kontrole gidebilecek.

Oy verme işlemi 14 Mayıs'ta bitecek

Seçmen kaydı yurt dışında bulunan vatandaşların İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kurulan sandıklarda 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin 14 Mayıs saat 17.00'de bitmesi ve sayımların yapılarak seçim sistemine girilmesinin ardından, ilçe seçim kurulu başkanları birleştirme tutanaklarını İstanbul Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna teslim edecek.

Siyasi partilerin veya adayların olası itirazlarını yapabileceği 16 Mayıs'tan sonra İl Seçim Kurulu İstanbul'daki kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

YSK ise 19 Mayıs'ta kesin resmi sonuçları kamuoyu ile paylaşacak.

#14 Mayıs seçimleri
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