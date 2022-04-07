İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bir ağaç katliamı daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ağaç katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Çırağan Caddesi üzerinde yüzden fazla asırlık çınarı kesen belediye, bu kez Ataşehir'de yol üstünde duran onlarca ağacı söktü.
Gündem 07.04.2022, 21:31
İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce söküldü.
İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde refüjde yer alan bazı ağaçların kökünden sökülerek kamyonetlerle götürüldüğü görüldü.
Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesi bitiminden itibaren cadde boyunca yaklaşık 200 metre uzunluktaki alanda yer alan ağaçların, caddede yapılacak trafik düzenleme ve altyapı çalışmaları nedeniyle söküldüğü öğrenildi.
Ağaçların, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kökünden sökülerek götürüldüğü ve başka bir alana dikileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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