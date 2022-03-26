İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayına benzeyen bir cisim için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür." dedi.

Rus istihbaratı, Ukrayna açıklarına döşenen mayınların kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'na sürüklenebileceğini açıklamasının ardından, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim alarmı verildi.

Deniz yüzeyinde gözüken ve mayına benzetilen bir cisim nedeniyle Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali bir ayı geride kalırken Rus istihbaratı, Ukrayna açıklarına döşenen mayınların kötü hava koşulları nedeniyle çapalarından koptuğunu ve mayınların İstanbul'a kadar sürüklenebileceği yönünde bir açıklama yapmıştı.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir." denildi.

Deniz trafiğini düzenleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü balıkçılara ve gemilere alana yaklaşılmaması uyarısında bulunurken, uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.