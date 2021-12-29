İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu
Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.
Gündem 29.12.2021, 20:33
İstanbul Boğazı trafiği, 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması nedeniyle askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.
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