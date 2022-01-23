İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri durduruldu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kar yağışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Gündem 23.01.2022, 11:24
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak: AA
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