İstanbul Boğazı'nda 102 metrelik gemi sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda öğleden sonra Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklenmeye başladı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri geldi.
Gündem 30.10.2021, 16:15
Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup, KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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