İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Olumsuz hava koşulları, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak kapatılmasına neden oldu.
Gündem 13.03.2022, 12:21
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiği belirtildi.
İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedilen açıklamada, yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.
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