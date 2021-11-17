İstanbul Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gündem 17.11.2021, 07:24 17.11.2021, 07:51
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Sarıyer istikametine ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TD 3733 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak yön değiştirdi. Yolun karşısına geçen otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi.
Kazada, Tarık Can ve Kübra Yayla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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