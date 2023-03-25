banner38

İstanbul Barosu'na ayrımcılık cezası

İstanbul Barosu'nun cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırılmasına karar verildi

Gündem 25.03.2023, 12:20
İstanbul Barosu'na ayrımcılık cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İstanbul Barosu'nu internet sitesindeki istihdam amaçlı ilanlarda, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul Barosu'nu internet sitesindeki "Bilgi Havuzu"nda yer alan ilanların, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Baro'ya kayıtlı bir stajyer avukat, TİHEK'e başvurarak, İstanbul Barosu'nun kurumsal internet sitesindeki Bilgi Havuzu'nda "stajyer avukat arayan avukatlar", "meslektaş arayan avukatlar", "staj yeri arayan stajyer avukatlar", "çalışma ortamı arayan avukatlar" gibi başlıklarla istihdam amaçlı çeşitli ilanların bulunduğunu belirtti.

Bilgi Havuzu'nda "kadın avukat/stajyer avukat", "erkek avukat/stajyer avukat", "fotoğraflı olmayan CV'ler kabul edilmeyecektir" gibi cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler içeren ilanların yer aldığını savunan stajyer avukat, bu ifadelerin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğunu öne sürdü.

İstanbul Barosu tarafından cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, baroyu 50 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

GEREKÇE: CİNSİYET TEMELİNDE DOĞRUDAN AYRIMCILIK OLUŞTURUYOR

Gerekçede, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturduğu vurgulandı.

Bilgi Havuzu'ndaki ilanların ilgili platforma üye tüm faydalanıcılar için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan şekilde belirlenmesine yönelik içerik kontrolü yapıldığını gösterir verilerin bulunmadığına işaret edilen gerekçede, portalda yer alacak ilanların yayımlanmasından önce muhatap İstanbul Barosu tarafından öncelikle ilgili ilan içeriğinin ayrımcı nitelikte olup olmadığına dair bir filtreleme yapılması gerektiği kaydedildi.

İlgili platformda verilen ilan içeriklerinin yayımlanmasında yönetici onayı kısıtlaması gibi içerik kontrolüne imkan veren bir uygulamanın da yerleşik olmadığı anlatılan gerekçede, cinsiyet temelinde ayrımcı ifadeler barındıran ilanların, yaklaşık bir ay süresince yayında kalmasında muhatabın sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

TİHEK'in gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosuna ait internet sayfasında yer alan Bilgi Havuzu portalındaki ilanlarda, belirli mesleki faaliyetin niteliği veya bu faaliyetin yürütüldüğü bağlam dikkate alınmayarak, objektif ve makul bir gerekçeye dayanmayan, çalışma ve staj ilişkisinin niteliği ile ilişkili olmayan ayrımcı ifadeler barındıran ilanlar verilmesinin, eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir. Eşitlik temelinde avukatlık mesleğinin icrası için uygun koşulların sağlanmasında sorumluluğu bulunan muhatap İstanbul Baro Başkanlığı tarafından cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır." 

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Rizespor 25 46
6. Keçiörengücü 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Boluspor 26 41
9. Bandırmaspor 26 40
10. Manisa FK 25 39
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner23