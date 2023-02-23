İstanbul'a getirilen 1233 depremzedenin tedavisi sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 12 bin 374 yaralıdan 11 bin 141'i taburcu edildi, 1233 depremzedenin tedavisi ise devam ediyor.