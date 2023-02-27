İstanbul'a çamur yağdı
İstanbul'un bazı ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu.
Gündem 27.02.2023, 12:29
Kentte belirli bölgelerde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, toz taşınımından dolayı çamurlu yağış oluştu.
Avcılar ve Bahçelievler'de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.
Fikret Çelik, Bahçelievler'de evinin önünde park halindeki aracını sabah çamurla kaplı gördü, etraftaki birçok aracın da aynı şekilde olduğunu söyledi.
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