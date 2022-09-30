İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı yeniden aday

Üsküdar'da bir otelde gerçekleşen baro başkanı adaylığı ilan programında konuşan Yasin Şamlı, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığına adaylığını açıkladı.

"15-16 Ekim günleri Türkiye'nin en güçlü borusunun kongresini ve seçimlerini gerçekleştireceğiz" diyen Şamlı, "Türkiye’nin en güçlü barosu çünkü günümüzden tam 62 yıl önce bir darbe oldu. Başbakan, bakanlar ve birçok siyasi tutuklandı. İstanbul'da bulunan baro, Başbakan'ı ve bakanları savunmama prensip kararı aldı. Bu karar hakkında bugün dahi internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz." dedi.

Şamlı, henüz 1,5 yıllık bir baro iken "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programını yaptıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu programda Yassıada Mahkemesinin gayrimeşru olduğunu bütün dünyaya ilan ettik. Baromuzun darbecilerin karşısında, milletimizin yanında olduğunu yine bu programda ilan ettik. Her hal ve şartta milletin hukukunu savunacağımızı bütün dünyaya ilan ettik. Böyle bir program yapan ilk ve tek baro olduğumuzu ifade etmek isterim. Cüppelerimizle birlikte, 'Darbelerin Karşısında Milletin Yanında Yürüyüşü' yaptık. 15 Temmuz 2022'de bu programı gerçekleştirdik. Böyle bir yürüyüş yapan ilk ve tek baroyuz. Bu onurlu bir duruştur, bu bir karakterdir. Karakterimiz adalet ve özgürlüktür. İşte baromuzun böyle onurlu bir duruşu var. Bu duruş yükselerek sizinle, yardımlarınızla devam edecektir."

Şamlı, yaptıkları toplantı ve çalışmalarda, mesleğin 100 yıllık sorunlarını tartıştıklarını ve bunlara çözüm aradıklarını dile getirdi.

Toplantılarda önerilen çözüm önerilerini ilgili mercilere ilettiklerini anlatan Şamlı şöyle devam etti:

"Örnek olarak kamu avukatları. Kamu avukatı olan meslektaşlarımızın sorunlarını ihtiva eden bir rapor hazırladık. Bu dosyayı bizzat kamu avukatı arkadaşlarımız hazırladılar. Bu dosyayı takdim etmek üzere Adalet Bakanlığına gittik, sorunları ve çözüm önerilerini meslektaşlarımız bizzat Bakan'ımıza sundular. Biz de meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünün takipçisi olduğumuzu Bakan'ımıza bildirdik. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine gittik. Grup Başkan Vekilleri ile görüştük, dosyaları sunduk. Arkadaşlarımız sorunları ve çözüm önerilerini anlattılar. Biz de baro olarak bu sorunların çözülmesi için gereken her şeyi yapacağımızı ifade ettik."

Şamlı, avukatların delil toplama yetkilerinin artırılması gerektiğini, bunun muhakeme süresini kısaltacağını Adalet Bakan'ına ilettiklerini ve bu anlamda Bakan'ın da çalışma başlatacağını kendilerine söylediğini kaydetti.

Avukatlık ücretinin de avukat lehine hükmedilmesi meselesinin önemli olduğunu belirten Şamlı, "Bu talebimizi de karşılayacaklarını ifade ettiler. Avukatın ihtarname çekebilme yetkisi, vekaletname çıkarma yetkisi, emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi, ücret sözleşmelerinin ilam hükmünde olması, avukatın ödediği verginin düşürülmesi için kademeli ücret hesaplanması konusu Baromuz tarafından Adalet Bakanlığı'mıza iletildi." diye konuştu.

Şamlı, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına yeniden aday olduğunu dile getirerek "Sizlerin destekleriyle ve Türkiye’nin en güçlü barosunu birlikte yönetmek için baromuzun başkanlığına yeniden aday olduğumu siz değerli meslektaşlarımın takdirlerine arz ediyorum." dedi.