banner38

İstanbul 2 No'lu Barosu'nda başkanlık seçimi yapıldı

İstanbul 2 No'lu Barosu ikinci Olağan Genel Kurulu'nda avukat Yasin Şamlı 1171 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Gündem 16.10.2022, 20:10
İstanbul 2 No'lu Barosu'nda başkanlık seçimi yapıldı

İstanbul 2 No'lu Barosu başkanlık seçimi için avukatlar, saat 09.00'dan itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 No'lu Amfi'ye gelerek oylarını kullandı.

Mevcut Başkan Yasin Şamlı'nın tek aday olduğu oylama saat 17.00'de sona erdi.

2 bin 558 avukatın oy kullanma hakkının olduğu seçimde 1171 oy alan Şamlı, yeniden başkan seçildi.

Yasin Şamlı, yeniden başkanlığa seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en güçlü barosu olan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun ikinci Olağan Genel Kurulunu yaptıklarını söyledi.

Meslektaşlarının bir teveccüh göstererek göreve devam etmeleri yönünde iradelerini ortaya koyduklarını dile getiren Şamlı, geçmiş dönemde olduğu gibi bundan sonra da zamanımın tamamını baroya ayıracağını belirterek, şöyle devam etti:

"Zamanımı baromuzun faaliyetlerine, meslektaşlarımıza hizmete ayıracağım. Şunu ifade edeyim; bu baronun Türkiye'nin en güçlü barosu olmasının sebebi hiç ayrım yapmadan, hiçbir meslektaşı ötekileştirmeden, bütün meslektaşlara hizmet eden bir baro olmasıdır. Bu tavrımızı, davranışımızı, anlayışımızı, misyonumuzu devam ettireceğiz. 'Milletimizin hukukunu her hal ve şartta savunacağız' diye her platformda ifade ettik. Darbelerin, darbecilerin karşısında olduğumuzu ifade ettik. Bu tavrımız güçlenerek, yükselerek devam edecek. İnşallah meslektaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
#istanbul 2 nolu baro #yasin şamlı
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 9 18
4. Konyaspor 10 18
5. Fenerbahçe 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Tuzlaspor 9 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. West Ham United 10 11
12. Liverpool 8 10
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Sociedad 9 19
5. Athletic Bilbao 9 17
6. Real Betis 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23