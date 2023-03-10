İşsizlik rakamları tek haneye düştü

Ocak ayına ait işsizlik rakamları açıklandı.

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 54,1 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5, kadınlarda ise yüzde 36,1 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocakta aylık bazda 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ocakta aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.166 32.256 32.910 İş gücü (bin kişi) 35.260 23.376 11.885 İstihdam (bin kişi) 31.837 21.577 10.260 İşsiz (bin kişi) 3.424 1.799 1.625 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 29.906 8.880 21.025 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,1 72,5 36,1 İstihdam oranı (yüzde) 48,9 66,9 31,2 İşsizlik oranı (yüzde) 9,7 7,7 13,7 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 20,2 16,5 26,6

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