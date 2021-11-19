Israr etti ve itinayla rezil oldu

CHP’li Berhan Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilahi emir anlamında kullandığı 'nas' kelimesini sure olarak okudu. Yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları, Şimşek'e büyük tepki gösterdi.

NAS NEDİR?

İslâm ilimlerinde nas (çoğulu nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Kaynaklar sıralamasıyla ilgili anlatımlarda Kitap ve Sünnet yerine kısaca “nusûs” dendiği de olur.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak “ictihad”dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

Kaynak: Diriliş Postası