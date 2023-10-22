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İsrail'de Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a saldırı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İsaril'de canlı yayın esnasında fanatik bir grubun saldırısına maruz kaldı, yayını yarıda kesildi.

Gündem 22.10.2023, 18:10 23.10.2023, 10:29
İsrail'de Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a saldırı

İsrail'de canlı yayın yapan Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı öfkeli bir grubun saldırısına uğradı. Ersoy'a ''Gidin, defolun buradan'' diye bağıran İsrailliler, kamerayı almaya çalıştı. Fanatiklerin müdahalesiyle yayın kesildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16. gününde de sürüyor. Bölgede olan biteni ekran başındakilere aktarmaya çalışan Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, bir grup İsrail vatandaşının saldırısına uğradı.

Yayına giren ve Mehmet Akif Ersoy ile kameramanına fiziki müdahalede bulunarak "Gidin, defolun buradan" diye bağıran İsrailliler, kamerayı almaya çalıştı. Kendisine yönelik müdahaleye karşı koyamayan Ersoy, yayını kesmek zorunda kaldı.

"FİZİKİ MÜDAHALEYLE KARŞILAŞTIK"

Ersoy, müdahaleye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık. İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar. Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti" ifadelerine yer verdi.

#Mehmet Akif Ersoy
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