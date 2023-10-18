"İsrail, Gazze'nin çocuklarının kanında boğulacaksın"

Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Başkanı, yönetmen İsmail Yeşilbağ, Gazze'deki hastane katliamı ve Siyonist İsrail'in diğer saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeşilbağ, basın bildirisinde dünyanın tüm haber ajanslarını ve medyasını kendisine maaşlı eleman yapan Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden ve en son dün hastane bombalaması sonucu çoğunluğu çocuk olmak üzere binlerce insanı şehit etmesi nedeniyle dünya basınında İsrail'i nasıl aklarız telaşına neden olduğunu belirtti ve yapılan bu hunharca katliamın bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

1947'den beri süregelen terör devletinin faaliyetlerinin iyice hız kazandığını ve ne yazık ki Müslüman ülkelerin bulunduğu coğrafyaya bir hançer gibi saplandığını ifade eden Yeşilbağ, Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haricinde Müslüman ülkelerin ve diğer dünya ülkelerinin bu konuda inisiyatif alan liderleri olmadığını hatırlattı.

Yeşilbağ ayrıca Türkiye'nin belediyeleri ve diğer kurumlarının kaymağını yiyen tiyatro yapımcıları, yönetmenleri, oyuncularını ve Türk televizyon dizilerinin ve sinemasının kaymağını yiyen sinemacılarını ve diğer sanatçıları niye suskun kaldıklarını sorgulayarak, bu kişilerin vicdanlarının olmadığını ve sadece Türkiye'ye ve hükümetine düşmanlık ettiklerini söyledi.

Yeşilbağ, devlete açıktan seslendi ve içeride ve dışarıda aktif veya emekli gazeteci, sanatçı, sporcu, iş adamı, bürokrat, politikacı, fenomen gibi herkesi İsrail'in desteklediği kişileri temizlemeye çağırdı. Ayrıca, Türk vatandaşı olan ve İsrail safında savaşanların vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Yeşilbağ, emperyalist Amerika ve diğer batılı emperyalist ülkelerin Akdeniz'e gemilerini yollamasına hükümetin Akdeniz'de tatbikatlarla cevap vermesinin acıları azalttığını söyledi ve sonunda İsrail'in Yüce Allah'ın izniyle mağlup olacağına inandığını ifade etti.

Yeşilbağ son olarak Türk halkını insani yardım teşkilatı İHH ve diğer yardım kuruluşları aracılığıyla büyük yardımlar yapmaya davet etti.