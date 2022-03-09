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İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye doğru yola çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret için Türkiye'ye doğru yola çıktı. Herzog, "iki ülke arasındaki diyaloğu geliştirme" mesajı verdi.

Gündem 09.03.2022, 14:30
İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye doğru yola çıktı

Herzog'un uçağının gövdesi, Türkçe, İbranice ve İngilizce dilinde "barış, gelecek, işbirliği" çıkartmalarıyla süslendi.

Herzog ve eşi Michal Herzog, 2008'den bugüne İsrail'den Türkiye'ye gerçekleşecek ilk üst düzey ziyaret için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket etti.

Herzog, uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada, "Eşim Michal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir." ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra İsrail'den Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiğine dikkati çeken Herzog, "İsrail ve Türkiye ilişkileri son yıllarda inişler-çıkışlar, kolay olmayan anlar yaşadı. Ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmalı, devletler arasında saygı çerçevesinde ölçülü ve dikkatli bir biçimde inşa etmeliyiz." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Her zaman Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanların bölgemizde barış içinde yaşayacağı, halklara refah ve mükemmel hayatlar sunacağı vizyonuma vurgu yapıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali Bennnett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve bakanlıklarıyla koordine halinde olduğunu aktaran Herzog, "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz." diye konuştu.

"Uluslararası düzen sarsılırken, bölgemizde istikrar ve ortaklığın sürdürülmesi iyi ve önemli." diyen Herzog, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyaretlerde de buna vurgu yaptığını söyledi.

Öte yandan, Herzog'un uçağının gövdesi, İbranice ve Türkçe "barış, gelecek, işbirliği" yazılarıyla süslendi.

#İsrail Cumhurbaşkanı #türkiye
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